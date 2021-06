Južná Kórea mala v máji najvýraznejší rast exportu za takmer 33 rokov

Soul 1. júna (TASR) - Zotavovanie svetovej ekonomiky z pandémie nového koronavírusu sa odrazilo na exporte Južnej Kórey. Štvrtá najväčšia ekonomika Ázie zaznamenala v máji najvýraznejší rast vývozu za takmer 33 rokov. Napriek tomu zaostala za očakávaniami trhov.



Ako v utorok ukázali údaje z juhokórejskej vlády, export Južnej Kórey vzrástol v máji medziročne o 45,6 %. To znamená rast siedmy mesiac po sebe a zároveň najvýraznejší od augusta 1988. Výsledky podporil najmä vývoz áut a polovodičov.



Napriek najprudšiemu rastu vývozu za viac než tri desaťročia výsledky zaostali za očakávaniami. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadovali, že vývoz sa medziročne zvýši o 48,5 %.



Ekonómovia napriek tomu očakávajú, že aj keď pod terajší rozsah rastu sa výraznou mierou podpísala minuloročná pandemická situácia a v ďalších mesiacoch sa bude tempo rastu spomaľovať, celoročné vyhliadky sú pozitívne. Ako povedal ekonóm zo spoločnosti DB Financial Investment Park Sung-woo, "v dôsledku vplyvu pandémie na vývoj obchodu v minulom roku bude medziročné tempo rastu exportu aj v júni vysoké a k spomaleniu by malo dôjsť až v 3. kvartáli. Celoročný rast vývozu by však mohol dosiahnuť dvojciferné hodnoty".