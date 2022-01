Južná Kórea zaznamenala vlani najprudší rast exportu

Soul 2. januára (TASR) - Južná Kórea zaznamenala v minulom roku najvýraznejší rast exportu za viac než desaťročie. Navyše, celková hodnota exportu dosiahla historické maximum. Vývoj juhokórejského exportu podporilo prudké zotavenie dopytu vo svete po útlme v roku 2020 spôsobenom pandémiou.



Ako cez víkend uviedlo juhokórejské ministerstvo obchodu, hodnota exportu dosiahla v minulom roku v prepočte rekordných 644,54 miliardy USD (569,08 miliardy eur). Oproti roku 2020 to znamená rast o 25,8 %, čo je najvyššie tempo rastu od roku 2010. Je to zároveň prvý rast za tri roky po tom, ako v roku 2020 vývoz klesol o 5,5 % a v roku 2019 o 10,4 %.



Najviac sa zvýšil export čipov, a to o 29 % na rekordných 128 miliárd USD. Rekordnú hodnotu dosiahol aj vývoz petrochemických produktov. Predstavoval 55,1 miliardy USD, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená rast o 54,8 %. Vývoz áut sa zvýšil o 24,2 % a napríklad ocele o 37 %.



Čo sa týka krajín, výrazne vzrástol export do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Južnej Kórey. Ešte výraznejší rast však zaznamenal vývoz do USA a najmä do Európskej únie. Vývoz do Číny sa v roku 2021 zvýšil o 22,9 %, do USA o 29,4 % a do EÚ o 33,9 %.



Rekord zaznamenal aj dovoz do Južnej Kórey. V roku 2021 vzrástol o 31,5 % na rekordných 615,1 miliardy USD. V predchádzajúcom roku klesol o viac než 7 %.



(1 EUR = 1,1326 USD)