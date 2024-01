Južná Kórea zhoršila odhad rastu ekonomiky v tomto roku

Soul 4. januára (TASR) - Južná Kórea zhoršila odhad tohtoročného vývoja ekonomiky, aj keď tempo rastu by malo byť vyššie než v roku 2023. Okrem toho upravila prognózu v oblasti inflácie, ktorá bude podľa najnovších očakávaní vyššia, než sa pôvodne predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Juhokórejské ministerstvo financií vo štvrtok v rámci ekonomickej prognózy zverejňovanej každého pol roka uviedlo, že v roku 2024 očakáva rast ekonomiky o 2,2 %. V júli minulého roka ešte počítalo s rastom o 2,4 %. V porovnaní s rokom 2023 to však stále predstavuje výrazné zlepšenie.



Za rok 2023 odhaduje vláda rast hospodárstva iba o 1,4 %. Ak sa táto prognóza naplní, bude to najslabšie celoročné tempo rastu štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky za tri roky.



Zhoršenie zaznamenala nová prognóza aj v oblasti inflácie. Ministerstvo financií pred šiestimi mesiacmi odhadovalo tohtoročnú infláciu na úrovni 2,3 %. Teraz počíta s tým, že spotrebiteľské ceny sa zvýšia o 2,6 %. Aj v tomto prípade však nová prognóza predstavuje spomalenie inflácie, keďže za rok 2023 sa očakáva na úrovni 3,6 %.