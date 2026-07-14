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Južná Kórea zlepšila prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V predchádzajúcom odhade vláda počítala s tohtoročným posilnením výkonu ekonomiky o 2 %.

Autor TASR
Soul 14. júla (TASR) - Južná Kórea zvýšila svoju prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na 3 %. Vláda ako kľúčový faktor spomenula polovodičový priemysel, ktorý profituje zo silného globálneho dopytu po umelej inteligencii. Juhokórejské spoločnosti Samsung Electronics a SK Hynix patria medzi popredných svetových výrobcov pamäťových čipov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V predchádzajúcom odhade vláda počítala s tohtoročným posilnením výkonu ekonomiky o 2 %. Ministerstvo financií zároveň zvýšilo svoju prognózu inflácie na tento rok z 2,1 % na 2,6 %, pričom poukázalo na vyššie ceny ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe. Medzinárodný menový fond (MMF) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v súčasnosti odhadujú, že ekonomika ázijskej krajiny sa tento rok zväčší o 2,6 %.
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