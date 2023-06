Južnú vetvu Námestia SNP v Partizánskom zrekonštruujú za 1,3 milióna

Partizánske 23. júna (TASR) - Obnovou po severnej prejde i južná vetva Námestia SNP v Partizánskom. Jej súčasťou bude rekonštrukcia komunikácií a chodníkov, ako i výmena osvetlenia. Mesto do obnovy investuje 1.329.759,72 eura, s prácami začne dodávateľ začiatkom prázdnin. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Rekonštrukciu druhej časti Námestia SNP zabezpečí vybraná firma podľa projektu z tohto roka, súčasťou dokumentácie je i revitalizácia Parku J. A. Baťu a priestoru pred Kostolom Božského srdca, ktoré však nie sú predmetom vysúťažených prác.



Práce budú zahŕňať rekonštrukciu ciest a chodníkov v juhovýchodnej časti Námestia SNP, konkrétne pôjde o komunikácie lemujúce Park J. A. Baťu z južnej strany. V nevyhnutnej miere stavebníci upravia i dotknuté križovatky s ulicami. "Rekonštrukcia spočíva vo výmene celej konštrukcie vozovky komunikácií a chodníkov, v úprave polomerov napojenia v jednotlivých križovatkách, ako aj v úprave šírkového usporiadania tak, aby boli vytvorené podmienky pre navrhované vedenie cyklistov v predmetnom území a pre vyznačenie pozdĺžneho parkovacieho pruhu," opísal Božik.



Stavebníci podľa neho taktiež zabezpečia plnohodnotné odvodnenie jednotlivých komunikácií a chodníkov, ako i výmenu vonkajšieho osvetlenia v priestore komunikácie okolo parku. "Predmetom zákazky je aj vybudovanie napojenia existujúcich štrkových chodníkov v parku k novovybudovaným priechodom pre chodcov v rámci rekonštrukcie hlavnej komunikácie, nakoľko rekonštrukcia parku s novosituovanými chodníkmi nie je predmetom riešenia," doplnil.



Súčasťou prác bude tiež realizácia archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag, rekonštrukciu by mala ukončiť do štyroch mesiacov od prevzatia staveniska. Stavebné úpravy si vyžiadajú i dopravné obmedzenia, o ktorých bude radnica informovať.



Prvú etapu obnovy Námestia SNP dokončilo mesto vlani v novembri. Rekonštrukčné práce na jednej časti komunikácie, chodníkov i súvisiacej infraštruktúry ho stáli 970.000 eur.