K aquaplaningu môže dôjsť pri vyššej rýchlosti bez varovania

Bratislava 19. júla (TASR) – Búrky, záplavy, polámané stromy na ceste dokážu byť pre vodičov nebezpečné. Šéf Operations Services Business Lease Slovakia Vladimír Guštafík upozorňuje, že aquaplaning (keď dôjde k úplnej strate priľnavosti pneumatiky spôsobenej nedostatočným odvodom vody z jej povrchu), hrozí pri rýchlostiach od 80 km/h a môže prísť náhle, bez predošlého varovania.



Ak v prípade prívalového dažďa vbehne vodič v plnej rýchlosti do naplavenej vody, vozidlo sa môže stať neovládateľné. Najlepšie je sa aquaplaningu vyhnúť tým, že vodič ide mimo vyjazdených koľají, v ktorých stojí voda. "Ideálne je prejsť jednou stranou vozidla po nezaliatej časti vozovky. Ak sa však už aquaplaningu nevyhnete, je potrebné ubrať plyn, prípadne stlačiť spojku. Prudkému brzdeniu či manévrom sa podľa možností vyhnite," poradil Guštafík.



V prípade aquaplaningu dokáže škody zmierniť havarijné poistenie. To totiž kryje nielen škodu na aute spôsobenú haváriou, teda stretom vozidla s iným predmetom, ale aj iné škodové udalosti spojené s užívaním vozidla. „Napríklad živelné ako požiar, povodeň, víchrica, krupobitie, alebo pád stromu, či iného predmetu, ďalej krádež vozidla alebo jeho častí a vandalizmus – úmyselne spôsobenú škodu na vozidle inou osobou,“ vypočítal Guštafík. Poisťovňa môže však v prípade aquaplaningu poistné plnenie aj krátiť, prípadne odmietnuť.



"Mnohí vodiči neodhadnú situáciu a aj keď už zistia, že voda siaha po výšku podvozku, snažia sa pomaly prebrodiť terén," pokračoval Guštafík. Tým však hrozí nasatie vody do spaľovacieho priestoru motora. Ide o vedomé riziko, takže poisťovňa má právo krátiť plnenie, respektíve ho odmietnuť. Pokiaľ v takýchto prípadoch nie je možné z miesta zatopenia vozovky s vozidlom bezpečne odísť, je nutné okamžite zastaviť vozidlo a vypnúť motor, čím sa škody na vozidle minimalizujú.



Prudký dážď zhoršuje stav vozovky a minimalizuje aj viditeľnosť. V prvom rade je potrebné prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky a prepnúť svetlá z denného svietenia na stretávacie svetlá, aby bol vodič videný. Krúpy v prípade jazdy v plnej rýchlosti dokážu tiež poškodiť čelné sklo vozidla. Zníženie rýchlosti je preto nevyhnutné. Okrem toho, ak je intenzita krupobitia vysoká, na ceste môžu zostať aj nánosy ľadových kúskov, čo pri väčšej rýchlosti môže v prípade letných pneumatík spôsobiť šmyk s nedozernými následkami.



Okrem krúpov môžu čelné sklo počas búrky poškodiť aj lietajúce predmety, najmä odtrhnuté časti konárov zo stromov, uvoľnené predmety zo striech, balkónov a podobne, ktoré nadvihuje a premiestňuje vietor. V prípade takéhoto počasia platí maximálne znížiť rýchlosť a čo najskôr bezpečne zastaviť vozidlo. Škody na vozidle spôsobené pádom konára, stromu či iného predmetu na auto počas živelnej udalosti vie zmierniť havarijné poistenie. "Vo všetkých prípadoch, kde má byť poistná udalosť krytá z havarijného poistenia, platí, že ju treba písomne aj fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch aj privolať políciu," skonštatoval Guštafík.