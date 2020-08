K. Bruncková: Proces výstavby nájomného bývania sa má zjednodušiť

Nové Mesto nad Váhom 4. augusta (TASR) - Proces výstavby nájomného bývania z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR sa má zjednodušiť. Umožniť to majú novely zákonov o ŠFRB a dotáciách, ktoré plánuje rezort dopravy predložiť do legislatívneho procesu v najbližších dňoch. Informovala o tom v utorok na brífingu v Novom Meste nad Váhom štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková.



"Novelou zákona o ŠFRB a zákona o dotáciách reagujeme na všetky podnety, ktoré sme dostali od nášho vymenovania do funkcie z vonkajšieho prostredia. Cieľom týchto noviel by malo byť ešte viac zjednodušiť systém, priniesť ho bližšie k ľuďom tak, aby sa táto podpora stala čo najadresnejšou, najrýchlejšou a najefektívnejšou," skonštatovala Bruncková.



Rezort v zmysle programového vyhlásenia vlády podľa nej pracuje aj na ďalších legislatívnych úpravách a ďalšom budovaní nového systému podpory nájomných bytov, ktoré by mali byť štátne. "V tomto smere ministerstvo aktívne aj v spolupráci s dotknutými subjektmi z vonkajšieho prostredia pripravuje sériu analýz a právnu úpravu, akým spôsobom sa ďalej uberie," spomenula.



Zámerom rezortu dopravy je prostredníctvom štátneho nájomného bývania priblížiť sa k priemeru v Európskej únii v počte nájomných bytov, tie chce budovať najmä v mestách, pričom aktuálne zabezpečuje pastportizáciu štátnych budov, dodala štátna tajomníčka.



Nové Mesto nad Váhom zabezpečí ďalšie nájomné bývanie pre obyvateľov mesta. Výstavbu 31 nájomných bytov bude financovať i z dotácie od MDV SR, na tento účel dostane z rezortu 550.000 eur. "Nové Mesto nad Váhom je jedno z najaktívnejších miest na celom Slovensku, čo sa týka výstavby nájomných bytov. Za celé obdobie postavilo už takmer 600 nájomných bytov," skonštatovala Bruncková. Práve Nové Mesto nad Váhom môže byť podľa nej vzorom pre iné mestá, a to v tom, že využilo zanedbané územie areálu bývalých vojenských kasární, ktoré prebudovalo na nové nájomné byty.



V areáli sa nachádza 116 mestských nájomných bytov, ďalších 65 je súkromných. "V súčasnosti prerábame ďalší objekt, kde bude 63 mestských nájomných bytov. V utorok sme podpisovali zmluvu na dotácie pre 31 mestských bytov, ktoré by mali byť postavené do konca budúceho roka," priblížil primátor Jozef Trstenský. Mesto má podľa neho pripravenú i architektonickú štúdiu na ďalších 192 bytov.



Výstavbu nájomného bývania zabezpečuje samospráva podľa primátora dlhodobo, od doby zriadenia ŠFRB je to približne 100 bytov v každom volebnom období. "V rámci developerských projektov ide o 1200 bytov a rodinných domov do osobného vlastníctva, napriek tomu je i záujem o mestské nájomné byty. Nové Mesto nad Váhom tak má pravdepodobne dobrý potenciál, dobrú lokalitu, služby a ľudia sem radi prídu bývať," dodal.