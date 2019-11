K-Classic sa po štvrtý raz stal Najdôveryhodnejšou privátnou značkou

Bratislava 28. novembra (OTS) - Ocenenie je súčasťou marketingového programu Dôveryhodné značky, ktorý ako jediný na Slovensku poukazuje na to, v ktoré značky majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru.



Privátna značka Kauflandu K-Classic zvíťazila v konkurencii stoviek značiek, o ktorých dôveryhodnosti rozhodovalo prostredníctvom online dotazníka viac ako 2 000 Slovákov a Sloveniek. Do prieskumu nezávislej agentúry Nielsen, ktorý sa uskutočnil v mesiaci október 2019, boli značky zaradené hlavne na základe ich predajov.



„Opätovne získané ocenenie pre našu privátnu značku K-Classic nás nesmierne teší. Je to pre nás jasný pozitívny signál od spotrebiteľov, ktorí vedia, že u nás dostanú aj za výhodnú cenu skutočnú značkovú kvalitu,“ uviedla Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Pod červeným logom K-Classic prináša Kaufland zákazníkom už od roku 2010 viac ako 1 000 výrobkov od potravín až po čistiace prostriedky a drogériu.



Tento rok sa opäť bude môcť pýšiť logom Najdôveryhodnejšia privátna značka – už po štvrtý raz. „Prejavená dôvera od našich zákazníkov je pre nás najväčším ocenením. Sortiment budeme naďalej vytvárať tak, aby si v ňom stále našiel každý to svoje,“ dodáva Langová.