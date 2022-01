K. Cséfalvayová: CoFoE zbiera cenné podnety, mnohí však o nej nevedia

Bratislava 31. januára (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) prichádza v kľúčovej chvíli. Veľká časť občanov ale nevie, že prebieha a že sa môžu vyjadriť. A hoci CoFoE pozbierala mnoho cenných podnetov, potenciál konferencie zrejme nebol naplno využitý. Myslí si to bývalá poslankyňa Národnej rady SR a súčasná riaditeľka think-tanku Institute for Central Europe Katarína Cséfalvayová.



"Práve dnes, keď v mnohých štátoch EÚ dosahuje dôvera v politikov historické minimá, v čase hybridnej vojny, bezprecedentnej globálnej pandémie a v období, ktoré viac ako čokoľvek iné charakterizuje slovo ´neistota´, je dôležitým signálom Bruselu, že sa obracia na každého občana Únie so záujmom vypočuť si jeho názor," povedala pre TASR Cséfalvayová.



Poukázala, že množstvo občanov SR, aj iných, najmä novších štátov EÚ, sa cíti byť na periférii. "Cítia sa byť občanmi druhej kategórie, pociťujú sklamanie z toho, že za bezmála 18 rokov členstva v elitnom klube, ktorý mal byť garantom prosperity svojich členov a ich obyvateľov, sa im nepodarilo dosiahnuť životnú úroveň, o ktorej snívali. Tento pocit rozčarovania mnohokrát úspešne využívajú rôzne extrémistické, nacionalistické, antisystémové a protieurópske sily," doplnila Cséfalvayová.



Práve preto podľa nej prichádza CoFoE v kľúčovej chvíli. "Nastavuje ucho ľuďom, ktorí sa cítia byť nevypočutí," poznamenala. Upozornila však, že veľká časť občanov nevie, že CoFoE prebieha a že sa môžu vyjadriť a byť vypočutí.



"Hoci CoFoE určite pozbierala mnoho cenných podnetov, z ktorých môžu vzísť veľmi konkrétne kroky a opatrenia na prospech občanov, ťažko sa ubrániť pocitu, že potenciál tohto nástroja nebol ani zďaleka naplno využitý. A to je škoda, lebo to znamená jediné: že nemôže priniesť ovocie, ktoré mala na dosah ruky," uzavrela Cséfalvayová.