K dorovnávacej dani sa bude prvýkrát podávať daňové priznanie
Hoci splatnosť dane spadá až na rok 2026, jej vznik sa vzťahuje na výsledky hospodárenia, ktoré firmy dosiahli v roku 2024.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Podniky podliehajúce dorovnávacej dani budú budúci rok podávať prvé daňové priznanie k tejto dani. Ministerstvo financií SR už zverejnilo príslušný formulár, ako aj poučenie na jeho vyplnenie. Uviedla to Martina Rybanská, špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP).
Spresnila, že subjekty, ktorých sa týka dorovnávacia daň, majú podľa zákona povinnosť podávať oznámenie s informáciami na jej určenie a daňové priznanie (vrátane zaplatenia dane) v lehote 15 mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre prvé zdaňovacie obdobie, teda rok 2024, je lehota predĺžená o tri mesiace, čo v praxi znamená, že tieto povinnosti si firmy budú musieť splniť do konca júna 2026.
„V prípade, že je na Slovensku v rámci skupiny viac subjektov, môžu sa dohodnúť na splnení povinnosti podať oznámenie s informáciami na určenie dorovnávacej dane len jedným z nich, prípadne táto povinnosť môže byť splnená aj hlavnou materskou spoločnosťou za splnenia príslušných zákonných podmienok. Samotné daňové priznanie k dorovnávacej dani však musí podať každý podnik dotknutej skupiny v SR, a to aj v prípade, že skupina na Slovensku splnila podmienky tzv. bezpečného prístavu a daň sa považuje za nulovú,“ vysvetlila daňová poradkyňa Judita Kuchtová, ktorá je členkou SKDP. Minimálne zdanenie je stanovené na úrovni 15 %.
Hoci splatnosť dane spadá až na rok 2026, jej vznik sa vzťahuje na výsledky hospodárenia, ktoré firmy dosiahli v roku 2024. „Väčšina nadnárodných skupín už vyhodnotila podmienky bezpečného prístavu. Posúdenie, ktorý účtovný štandard má skupina použiť, detailné výkazníctvo a samotný výpočet dorovnávacej dane môžu však byť pre niektoré firmy náročné, preto je vhodné obrátiť sa na odborníka,“ dodala Kuchtová.
SKDP združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory).
