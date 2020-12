K dosiahnutiu energetickej triedy A0 môže pomôcť aj úsporné osvetlenie

Bratislava 12. decembra (TASR) – K zlepšeniu energetickej náročnosti budov a k dosiahnutiu energetickej triedy A0 môže dopomôcť aj úsporné osvetlenie. Pre TASR to uviedla Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC).



"Od 1. januára 2021 prichádza v kontexte novej legislatívy Európskej únie k sprísneniu noriem a prechodu na energetickú triedu A0, ktorá predstavuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie," vysvetlil člen predstavenstva rady Marek Kremeň. Podľa neho prínosom zelených budov sú najmä nižšia energetická náročnosť pokrytá aj z obnoviteľných zdrojov, nižšie prevádzkové náklady a nižšie emisie, ekologickejšie stavby i vyššia hodnota nehnuteľnosti.



Ako vysvetlil Richard Kačík zo spoločnosti Lightech, každá zmena legislatívy vyvoláva rozpačité postoje a zavádza nové povinnosti. Sektor osvetlenia je však na zmeny zvyknutý, keďže každé tri roky dochádza k úplnej zmene sortimentu výrobkov z pohľadu dizajnu, účinnosti alebo funkcionality. Kačík pripustil, že nová legislatíva zmení aj ich spôsob práce.



Podľa Martina Babíka z firmy Siemens by riešením problematiky energetickej náročnosti bolo napríklad aj spájanie rôznych disciplín v budovách do jedného riadiaceho systému. "Takéto spájanie zabezpečí nové možnosti v efektívnejšom využití energií pomocou systémových aplikácií. Redukciou počtu aktívnych prvkov sa dosiahnu ďalšie úspory," vysvetlil Babík.



Milan Janák zo spoločnosti Simulácie budov tvrdí, že denné osvetlenie a jeho dostupnosť má priamy dosah aj na umelé osvetlenie. "Keď sa vyčerpá hustota inštalovaného príkonu, ktoré poskytujú LED osvetlenia a klasické systémy riadenia na prítomnosť, tak zostáva už len riadenie na dostupnosť denného osvetlenia," vysvetlil s tým, že v súčasnosti existujú simulačné pomôcky, ktoré vedia zobraziť model budovy a vypočítať dostupnosť denného osvetlenia. "Veľmi dôležitý je správny a kvalitný návrh fasády a interiéru budovy, vzhľadom na to, aby bola dobrá dostupnosť denného osvetlenia, kde je potom možné využívať riadenie," uzavrel Janák.



Odborníci upozorňujú, že energetická hospodárnosť budov je systémová záležitosť a nedá sa separovať výlučne na svietidlá alebo riadiaci systém osvetlenia. Dionýz Gašparovský zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odporúča využiť svietidlá, ktoré majú maximálny merný výkon a zároveň aj životné parametre či optimálnu krivku svietivosti pre danú aplikáciu a pri danom stupni krytia.