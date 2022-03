K. Galek: Certifikácia neruského jadrového paliva by sa mohla skrátiť

Bratislava 16. marca (TASR) - Certifikácia neruského jadrového paliva by sa spoločným postupom krajín mohla skrátiť. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.



Jadrové reaktory ruského typu VVER majú podľa neho okrem Slovenska aj Fíni, Maďari, Česi a Bulhari. "Veríme, že spoločným koordinovaným postupom dosiahneme, že certifikácia a vývoj (neruského, pozn. TASR) paliva, ktoré bude použiteľné v týchto reaktoroch, netrvala 4, 5 či 6 rokov, tak ako bolo dopredu avizované, ale aby v tomto prípade to bolo čím skôr," dodal.