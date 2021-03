K. Galek: Na uhlíkovú neutralitu je nutná transformácia energetiky

Bratislava 31. marca (TASR) – Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 bude treba odštartovať zásadnú transformáciu a modernizáciu energetického sektora ako jedného z hlavných pilierov hospodárstva. Kľúčom k úspechu pri prechode na čistú energiu budú investície do moderných čistých energetických technológií, uviedol v stredu on-line samite organizovanom Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA) štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.



"Slovensko plánuje podporovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, elektrickej infraštruktúry a chce tiež zvyšovať energetickú efektívnosť," priblížil časť aktivít smerujúcich k uhlíkovej neutralite na Slovensku Galek. Predstaviteľom desiatok štátov, medzi ktorými bol napríklad aj americký prezidentský špeciálny vyslanec pre klímu John Kerry či podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, pripomenul aj záväzok Slovenska ukončiť využívanie domáceho uhlia pri výrobe elektrickej energie do roku 2023.



Svet sa podľa Galeka nachádza vo veľmi zložitej situácii, keď čelíme nielen zdravotnej, ale aj najväčšej hospodárskej kríze od konca druhej svetovej vojny. Práve táto kríza však môže odštartovať komplexnú transformáciu a modernizáciu energetického sektora ako jedného z hlavných pilierov hospodárstva. Aktuálny virtuálny samit má byť východiskovým impulzom k novembrovému samitu konferencie zmluvných strán OSN o zmene podnebia (COP26) v škótskom Glasgowe.