K. Galek: Naprávame Ficove chyby, ktoré spôsobili vysoké ceny energií

Bratislava 18. augusta (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek (SaS) považuje za paradoxné, že sa na pripravované kroky vlády súvisiace s opatreniami voči prudkému nárastu trhových cien elektriny a plynu pýta predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico.



"Hlavný aktér v hre na ´stabilné ceny´ energií, ktoré boli vďaka jeho politickým zásahom vždy iba stabilne vysoké, sa nás ide pýtať na opatrenia? Musíme naprávať jeho chyby, pre ktoré tu dnes máme jedny z najvyšších poplatkov v cenách energií v Európe," uviedol štátny tajomník MH SR.



Za vlády Smeru, v dobe, keď vo viacerých krajinách EÚ koncové ceny energií klesali, podľa Galeka v SR zostávali prakticky na tej istej úrovni, teda stabilne vysoké. Podľa neho to bolo spôsobené najmä zlými politickými rozhodnutiami vtedajších vlád, ktoré sa premietali do cien energií, ako napríklad podpora výroby elektriny z domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov, či kombinovanej elektriny a tepla.



"Vtedajšia vládna garnitúra si tak vymyslela dotácie, no neboli ochotní prevziať za ne zodpovednosť a zohľadniť ich v štátnom rozpočte, ale radšej ich ako nepriamu daň preniesli na plecia všetkých spotrebiteľov, a to vo forme skrytých poplatkov. Takto to fungovalo za Fica," povedal Galek.



Štátny tajomník zároveň pripomenul, že súčasná vláda robí všetko pre to, aby napravila chybné rozhodnutia z minulosti. Doteraz prijaté opatrenia z dielne MH SR, ako napríklad nižšie zaťaženie koncových cien elektriny obmedzením štedrých dotácií pre fotovoltiku, vytvorili priestor na budúcoročnú úsporu vo výške 60 až 80 miliónov eur.



"Taktiež sa nám už minulý rok podarilo odstrániť pomerne veľkú časť z ´Ficovho dlhu´ a na budúci rok by mal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zmazať aj zvyšok," upozornil Galek. Zároveň poznamenal, že vláda robí všetky potrebné kroky na to, aby proces ukončenia dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia, ktorý strana Sloboda a Solidarita (SaS) naštartovala v roku 2016, bol v roku 2023 definitívne zavŕšený.



Galek tiež potvrdil, že MH SR chce využiť všetky dostupné možnosti a v spolupráci s ÚRSO pripravuje riešenia na zmiernenie dosahu na koncové účty slovenských domácností a podnikateľov. Budú sa týkať regulovaných taríf, nakoľko štát nemá relevantnú možnosť ovplyvňovať spoločný trh s komoditami. Po vyhodnotení všetkých možností a ukončení rokovaní budú prezentované verejnosti.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok (17. 8.) na brífingu uviedol, že vláda by mala predložiť plán, čo urobí s rastúcimi cenami energií pre budúci rok. "Žiadame vládu SR, aby predložila jasný plán, čo ide robiť, aby zabránila tomu, že dôjde k prudkému zdražovaniu cien elektriny a plynu pre domácnosti v roku 2022," priblížil Fico.