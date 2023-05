K. Galek opäť navrhuje povinnosť uskladňovať plyn na území Slovenska

Bratislava 1. mája (TASR) – Dodávatelia plynu by mali mať povinnosť skladovať minimálne 20 % objemu plynu vyrátaného ich trhového podielu a priemeru spotreby posledných piatich rokov v zásobníkoch na území Slovenska. Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetike, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec za SaS Karol Galek.



Podobný návrh, no s povinnosťou uskladnenia plynu v objeme 25 % spotreby, pripravilo ešte vlani aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v čase, keď bol Galek štátnym tajomníkom rezortu. Nové vedenie MH si však novelu neosvojilo a pozmeňovacím návrhom chcelo túto povinnosť vypustiť. O pôvodnom návrhu plénum ešte nerozhodlo a hlasovať by sa o ňom malo na májovej schôdzi parlamentu.



Maximálny objem uskladneného plynu by mali dodávatelia mať uskladnený každý rok začiatkom novembra, keď sa začína vykurovacia sezóna. Zároveň novela prináša povinnosť prevádzkovateľovi zásobníka vyčleniť uskladňovaciu kapacitu na plnenie celkovej skladovacej povinnosti.



Galek sa v návrhu odvoláva aj na nariadenie EÚ z minulého roka, podľa ktorého musia byť zásobníky plynu v Únii naplnené na 90 %. "Nariadenie vzniklo na základe skúseností zo zimy 2021/2022, keď na jej začiatku bol zaznamenaný relatívne nízky objem uskladneného plynu v zásobníkoch členských štátov Európskej únie v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami," pripomenul poslanec.



Proti novej povinnosti pre dodávateľov plynu sa postavil dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Ten zhodnotil aktuálnu situáciu na trhu s plynom ako výrazne odlišnú oproti dobe, keď pôvodný návrh vznikol. Koncom marca minister skonštatoval, že Slovensko má vo svojich zásobníkoch na konci zimy toľko zásob suroviny, ako býva obvykle na začiatku vykurovacej sezóny. "Zároveň štátna spoločnosť SPP a ďalší dodávatelia plynu výrazne posilnili diverzifikačné kontrakty, preto vôbec nie je namieste uvažovať o zavedení tak direktívnych nariadení, ako to obsahuje pôvodný návrh zákona o energetike," uviedol vtedy rezort hospodárstva.