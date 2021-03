K. Galek: Plán obnovy v energetike vnímam ako štartovací balíček

Bratislava 29. marca (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) od začiatku prípravy plánu obnovy a odolnosti Slovenska považovalo energetiku za nosný pilier zmien a plánovalo preto v tejto oblasti preinvestovať 950 miliónov eur. Balík 220 miliónov eur, ktorý rezort predbežne dostal na rozvoj a repowering obnoviteľných zdrojov energie a na zvýšenie flexibility prenosovej sústavy, vníma štátny tajomník MH Karol Galek ako štartovací balíček. Na ten by neskôr mohli nadviazať investície z iných podporných programov. Galek to v pondelok povedal na webinári Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ).



"Žiaľ, čo nám odtiaľ vypadlo, bolo teplárenstvo, kde hrá veľkú úlohu aj plyn, jeho dekarbonizácia alebo ekologizácia," povedal Galek. Rezort si je podľa neho vedomý, že balík financií z plánu obnovy nie je neobmedzený a každý musel zo svojich predstáv ustúpiť. Teplárenstvo chce MH podporiť z Modernizačného fondu a Fondu spravodlivej transformácie (Just Transition Fund).



Rezort podľa Galeka registruje aj požiadavky plynárov na zvýšenie rozpočtu o 50 miliónov eur na podporu rozvoja ekologizácie plynov. "Ako ministerstvo hospodárstva s týmto plne súhlasíme, pokiaľ tento komponent bude práve o túto sumu v budúcnosti zvýšený. Nevieme si predstaviť ukrajovať z týchto 220 miliónov eur," povedal Galek. Pokiaľ bude rozpočet plánu obnovy po medzirezortnom pripomienkovom konaní v tejto oblasti zvýšený, ministerstvo tak podľa Galeka tieto prostriedky na ekologizáciu a rozvoj plynovej infraštruktúry pridá.



Aká bude konečná podoba plánu obnovy, zatiaľ nie je jasné. V medzirezortnom pripomienkovom konaní došlo ministerstvu financií približne 2500 pripomienok, z toho sa podľa Galeka 290 týkalo priamo obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Podľa zverejneného návrhu ráta plán obnovy v oblasti energetiky s podporou výstavby nových OZE vo výške 100 miliónov eur. Ďalších 60 miliónov eur je navrhnutých na predĺženie životnosti a modernizáciu súčasných OZE vrátane bioplynových, fotovoltických či vodných elektrární a rovnako 60 miliónov eur je určených na zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav tak, aby sa mohli bez rizika pripájať nové zdroje OZE.