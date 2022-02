Galek: Regulácia cien energií nie je všeliek, situácia sa môže obrátiť

Bratislava 8. februára (TASR) – Rozšírenie regulácie cien energií napríklad zvýšením limitu spotrebovanej energie by v budúcnosti mohlo na niektorých odberateľov pôsobiť kontraproduktívne. Môže sa totiž stať, že regulované ceny budú v určitom období vyššie ako trhové. V utorok na to na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti upozornil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.



"Regulácia nie je všeliek. Je to niečo, čo by pomohlo v tomto roku," povedal Galek. "Keď sa bavíme o regulácii a budeme vychádzať z cien, ako sa ukazujú, že budú v tomto roku, tak na budúci rok cena elektriny, ktorá je dnes regulovaná na úrovni 61 eur za megawatthodinu (MWh), bude možno 120 eur pre všetkých vrátane domácností," upozornil Galek. Pokiaľ ide o plyn, nevylučuje štátny tajomník nárast ceny z 20 eur za MWh na 50 eur. Regulovaní odberatelia tak v prípade koncoročného poklesu cien môžu už v budúcom roku platiť vyššie ceny, ako budú trhové.



Rezort hospodárstva bude podľa Galeka presadzovať také riešenie, aby sa odberatelia zo skupiny, ktorú štát určí, mohli rozhodnúť, či medzi regulované subjekty vstúpia. "Ten, kto je v rámci definovanej skupiny, nech sa pridá, ale musí si byť vedomý konzekvencie," upozornil. K celkovému uvoľneniu trhu s energiami smerujú aj predpisy Európskej únie, ktoré je Slovensko povinné zaviesť do svojej legislatívy. Novela zákona o energetike by podľa neho nemala dereguláciu cien energií prikazovať, ale iba umožniť odberateľom z regulovanej skupiny vystúpiť.



Aké bude aktuálne navrhnuté riešenie súčasných cien energií, zatiaľ nie je celkom jasné. Mala by ho predstaviť vláda a týkať by sa malo najmä nemocníc, škôl či domovov sociálnych služieb. Riešenie sa hľadá aj pre bytové domy s vlastnou plynovou kotolňou a spotrebou nad 100 MWh, čo je v súčasnosti hranica pre regulované subjekty. Takýchto domov potenciálne ohrozených enormným zdražením plynu je podľa Galeka cez 1100.



Hospodársky výbor v utorok rokovanie o riešení nárastu cien energií opäť neukončil a k téme sa vráti pravdepodobne o týždeň.