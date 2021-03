Stop stav na pripájanie obnoviteľných zdrojov by mal byť uvoľnený

Bratislava 7. marca (TASR) – Niekoľko rokov trvajúci stop stav na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do elektrickej siete by mal byť v dohľadnom čase niekoľkých mesiacov minulosťou. Dodávať elektrickú energiu z OZE na trh by tak mohol každý, kto nebude žiadať štátnu podporu, uviedol v minulotýždňovej diskusii organizovanej mediálnou sieťou Euractiv štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek (SaS).



MH rokuje o ukončení stop stavu na pripojovaní nových OZE so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS) a distribučnými spoločnosťami. "Rokovania nás posunuli do stavu, keď tento stop stav bude v krátkej dobe uvoľnený. Bude to podmienené dokončením prepojenia na Maďarsko," povedal Galek. Táto investícia je už vo finálnej fáze a do prevádzky by sa prepojenie malo podľa Galeka spustiť v druhom štvrťroku.



Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba však očakáva, že odstránenie stop stavu nebude až také jednoduché. "Myslím si, že tam bude kopa všelijakých podmienok, distribučky stále majú neskutočné technické a obchodné podmienky na pripájanie," uviedol Karaba. V súčasnosti podľa šéfa SAPI nie je možné od distribučných spoločností získať ani orientačné údaje o tom, kde by sa dal akýkoľvek nový projekt OZE realizovať. Rozvoju OZE podľa neho bráni aj rozdielne posudzovanie jednotlivých projektov z pohľadu životného prostredia (EIA).



Galek zdôraznil, že MH má v pláne nielen podporu nových zdrojov OZE, ale aj udržanie súčasných v prevádzke. "Nám veľa nepomôže, keď budeme pripájať stále nové a nové zdroje a tie staré budú zo systému vypadávať," upozornil Galek. Pred inštaláciou nových zdrojov by malo Slovensko dať priestor pre väčšiu energetickú efektívnosť. "Najlacnejšou a najekologickejšou energiou je práve tá, ktorú nemusíme vyrobiť," dodal.