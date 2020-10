K. Galek: Zvažujeme viacero možností, ako vyrovnať dlh z TPS

Žiarovka, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. októbra (TASR) – Naakumulovaný dlh z tarify za prevádzku systému (TPS) výroby elektrickej energie sa v tomto roku zvýšil na približne 400 miliónov eur. Jeho úhrada je možná zvýšením ceny elektrickej energie, splátkou zo štátneho rozpočtu, ale aj napríklad z peňazí ušetrených znížením celkovej výšky podpory pre obnoviteľné zdroje. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zvažuje viacero možností, v tomto roku by však malo vyriešiť minimálne dlh voči OKTE, ktorý organizuje krátkodobý trh s elektrinou, uviedol to v utorok na seminári Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) štátny tajomník MH Karol Galek." uviedol Galek. O spôsobe úhrady rokuje rezort hospodárstva s ministerstvom financií.Z TPS sa vypláca podpora výrobcom elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE), z kombinovanej výroby tepla a elektriny (KVET), ale aj dotácie na výrobu energie z hnedého uhlia. Podľa šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andreja Jurisa sa dlh voči distribučným spoločnostiam vyšplhal v minulosti na približne 300 miliónov eur a v súčasnosti, už voči OKTE, vzrástol aj pre pandémiu ochorenia COVID-19 a zníženie spotreby elektriny o ďalších 100 miliónov eur. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú od spotrebiteľov cez TPS na podporu OZE, nepostačujú na pokrytie príspevkov pre týchto výrobcov.Prenesenie celého dlhu na spotrebiteľov by výrazne zvýšilo cenu elektrickej energie. "" povedal Juris. Zvýšenie ceny by zasiahlo nielen podnikateľov, ale aj domácnosti. Podľa Jurisa je možné dlh rozložiť v cene elektriny na dlhšie časové obdobie, prípadne ho uhradiť cez iné rozpočtové alebo mimorozpočtové zdroje. Jednou z možností je tiež predĺženie podpory pre súčasné OZE, ale zároveň jej zníženie.Galek upozornil aj na blížiaci sa rok 2023, keď sa skončí dotovanie výroby energie z hnedého uhlia, čo by malo ušetriť 100 miliónov eur ročne a tiež na rok 2025, keď sa skončí 15-ročná podpora niektorým zdrojom elektrickej energie.Bývalá vláda premiéra Petra Pellegriniho (vtedy Smer-SD) vlani v decembri schválila úhradu dlhu distribučným spoločnostiam z TPS vo výške 180 miliónov eur prostredníctvom jednorazovej platby do 31. júla 2020. Ostanú časť dlžoby chcel kabinet riešiť počas tohto roka. Podľa Galeka síce vláda materiál schválila, no peniaze na splátku nepripravila.