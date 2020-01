K. Georgievová: Dohoda USA a Číny neistotu vo svete zmierni

Washington 17. januára (TASR) - Podpísanie takzvanej prvej fázy obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Čínou zmierni neistotu, ktorá viedla k spomaleniu rastu svetovej ekonomiky, avšak v plnej miere ju neodstráni. Uviedla to v piatok šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová počas vystúpenia na pôde Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku vo Washingtone.



Georgievová odmietla zverejniť aktualizované údaje o vývoji svetovej ekonomiky. Dodala, že tieto údaje by mali byť známe na budúci týždeň počas konania Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.



Uviedla však, že obchodná dohoda medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta by mala zabezpečiť, že ekonomika Číny vzrastie tento rok o 6 %, zatiaľ čo v ostatnej prognóze MMF uvádzal rast čínskej ekonomiky v roku 2020 iba na úrovni 5,8 %.



Za minulý rok zaznamenala čínska ekonomika rast o 6,1 %. To je najmenej za ostatné tri desaťročia.