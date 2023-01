K. Georgievová: MMF nepredpokladá zhoršenie rastu svetovej ekonomiky

Washington 13. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) pravdepodobne nezhorší súčasnú prognózu tohtoročného vývoja svetovej ekonomiky. Uviedla to šéfka MMF Kristalina Georgievová s tým, že obávaný prudký rast cien ropy sa nekonal a trh práce zostáva naďalej dostatočne silný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Georgievová povedala, že rok 2023 bude pre globálnu ekonomiku ďalším "náročným rokom," pričom poukázala na pokračujúcu vysokú infláciu. Napriek tomu neočakáva, že by tento rok bol opäť takým ako rok 2022, v ktorom MMF pre nečakaný vývoj udalostí pravidelne zhoršoval svoje vyhliadky rastu hospodárstva.



MMF v ostatnej prognóze z októbra minulého roka stanovil odhad rastu svetovej ekonomiky v tomto roku na 2,7 % oproti rastu na úrovni 6 % v roku 2021 a 3,2 % v roku 2022. Pôvodnú prognózu tak zhoršil o 0,2 percentuálneho bodu. Podľa Georgievovej sa však neočakáva, že by rovnaký krok urobil fond aj v prípade terajšieho výhľadu.



"Tempo rastu pokračuje (v porovnaní s predchádzajúcim rokom) v spomaľovaní. Pozitívom je však pokračujúca odolnosť pracovného trhu. Dokiaľ budú mať ľudia prácu, tak aj pri vysokých cenách budú míňať," povedala šéfka MMF vo štvrtok (12. 1.) pre médiá v centrále fondu vo Washingtone.



Zároveň dodala, že MMF očakáva ukončenie spomaľovania tempa rastu svetového hospodárstva a jeho obrat smerom nahor "ku koncu roka 2023 a v prvých mesiacoch 2024". Ako povedala, nádeje sa opäť vkladajú do Číny, ktorá sa v minulosti na globálnom raste podieľala 35 až 40 %, v minulom roku však vykázala veľmi slabé výsledky.



Fond očakáva, že druhá najväčšia ekonomika sveta v tomto roku opäť výraznejšie prispeje ku globálnemu rastu, pričom podľa MMF by to mohlo byť od polovice roka. Podmienkou však je, aby Peking nezmenil nastúpený trend a nevrátil sa k prísnym protipandemickým opatreniam.