Šéfka MMF: Ruskú vojnovú ekonomiku čakajú ťažké časy

Washington/Moskva 12. februára (TASR) - Ruskú vojnovú ekonomiku čakajú ťažké časy, napriek tomu, že vysoké výdavky na zbrojenie podporujú ekonomický rast. Povedala to šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. Ako dôvod uviedla odchod ľudí z krajiny a nedostatok technológií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská ekonomika sa po poklese v roku 2022, v ktorom Rusko zaútočilo na Ukrajinu, v minulom roku výrazne zotavila, ukázali údaje z minulého týždňa. Ruský štatistický úrad zverejnil, že hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrástol vlani o 3,6 %, zatiaľ čo v roku 2022 klesla ekonomika o 1,2 %. Avšak pod minuloročný rast sa podpísali najmä štátne zákazky pre zbrojársky priemysel, čo do veľkej miery maskuje problémy, ktoré bránia zlepšovaniu životnej úrovne obyvateľstva.



Georgievová v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNBC povedala, že MMF očakáva v tomto roku rast ruskej ekonomiky o 2,6 %. Naďalej ju bude ťahať zbrojárska výroba, zatiaľ čo spotreba bude klesať. "To sa do veľkej miery podobá situácii z obdobia Sovietskeho zväzu. Vysoká úroveň produkcie, ale slabá úroveň spotreby," dodala.



Aj ekonómovia pôsobiaci v Rusku upozornili na nízku kvalitu hospodárskeho rastu. Ako uviedli, výroba rakiet a granátov môže prispievať vyššiemu HDP, bežní ľudia však z toho veľa nemajú.



"Myslím si, že ruskú ekonomiku čakajú veľmi náročné časy. Dôvodom je odchod veľkého počtu ľudí z krajiny, ako aj sťažený prístup k technológiám, čo je dôsledok medzinárodných sankcií. Takže, aj keď najnovší odhad 2,6-percentného rastu vyzerá celkom pekne, za týmto údajom je nejaký príbeh a ten taký pekný už nie je," dodala šéfka MMF.