K. Georgievová: Vyhliadky svetovej ekonomiky sa výrazne zhoršili

Na archívnej snímke Kristalina Georgievová. Foto: TASR/AP

Washington 13. júla (TASR) - Vyhliadky svetovej ekonomiky sa "výrazne zhoršili" a nedá sa vylúčiť, že situácia sa bude zhoršovať aj naďalej. Uviedla to šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová, pričom poukázala na vojnu na Ukrajine a s ňou spojenú zrýchľujúcu sa infláciu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.Georgievová varovala pred zhoršením situácie vo svete iba tri mesiace po tom, ako fond už zhoršil odhad rastu globálneho hospodárstva na tento aj budúci rok. Už takmer päť mesiacov trvajúca vojna na Ukrajine výrazne zasiahla ekonomiky, ktoré sa snažia zotaviť z dôsledkov pandémie nového koronavírusu a ešte zrýchlila infláciu, ktorá ohrozuje všetko, čo sa za posledné dva roky podarilo dosiahnuť.MMFuviedla Georgievová na svojom blogu pred schôdzkou ministrov financií a centrálnych bankárov skupiny G20. Tá sa uskutoční v piatok a sobotu (16. a 17. 7.) na Bali.dodala šéfka MMF pričom poukázala na zvýšené riziko recesie. Tá podľa Georgievovej hrozí mnohým európskym ekonomikám, a to v situácii, ak by došlo k ďalším výpadkom v dodávkach plynu.MMF by mal zverejniť aktualizovaný odhad vývoja svetovej ekonomiky koncom júla. Už minulý týždeň šéfka MMF pre agentúru Reuters povedala, že súčasná prognóza je neaktuálna a pôvodný odhad rastu na tento rok z apríla, ktorý fond stanovil na úrovni 3,6 %, bude revidovaný smerom nadol. To znamená, že MMF zhorší prognózu vývoja svetovej ekonomiky už tretíkrát v tomto roku.