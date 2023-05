K. Georgievová vyzvala EÚ na riešenie štrukturálnych problémov

Brusel 4. mája (TASR) - Výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová vyzvala Európsku úniu na aktívnejšie riešenie dlhodobých štrukturálnych problémov, akými sú demografia a produktivita. Dôvodom na spokojnosť nemôže byť iba to, že sa nenaplnil najhorší scenár, uviedla vo štvrtok s odkazom na energetickú krízu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vlády v EÚ potrebujú obmedziť byrokraciu, zlepšiť systémy vzdelávania a viac investovať do vedy a výskumu, povedala šéfka MMF.



Georgievová ďalej varovala pred hrozbou rozdelenia sveta do súperiacich blokov a vyzvala na posilnenie multilaterálnej spolupráce. Fragmentácia v medzinárodnom obchode by podľa nej mohla vymazať až 7 % globálneho hrubého domáceho produktu, čo zhruba zodpovedá spojenému ročnému výkonu nemeckej a japonskej ekonomiky.



MMF aktuálne predpovedá EÚ tohtoročný rast na úrovni 0,7 %. To je výrazne menej ako 3,7 % dosiahnutých v roku 2022.