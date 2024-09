K. Harrisová: Je dôležité udržať U. S. Steel v americkom vlastníctve

Pittsburgh 3. septembra (TASR) - Oceliarne U.S. Steel sú americká spoločnosť a je dôležité, aby zostali v domácom vlastníctve, vyhlásila v pondelok (2. 9.) americká viceprezidentka a kandidátka demokratov do novembrových prezidentských volieb Kamala Harrisová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Harrisová vystúpila na predvolebnom zhromaždení v Pittsburghu spoločne s úradujúcim prezidentom Joeom Bidenom. "U. S. Steel je historickou americkou spoločnosťou a pre náš národ je životne dôležité, aby si udržal silné americké oceliarske spoločnosti," povedala viceprezidentka. "U. S. Steel by mal zostať v americkom vlastníctve a prevádzkovaný Američanmi," dodala.



Najväčšia japonská oceliarska spoločnosť Nippon Steel ponúkla v decembri minulého roka za U. S. Steel 14,9 miliardy USD (13,47 miliardy eur). To však vyvolalo odmietavé reakcie v USA a americké ministerstvo spravodlivosti začalo kontrakt skúmať. Nippon Steel, ktorý pôvodne plánoval dokončiť transakciu už v septembri, následne termín posunul na koniec tohto roka.



Prevzatie americkej firmy Japoncami v USA kritizujú odbory a viacerí vplyvní politici vrátane úradujúceho prezidenta Joea Bidena a jeho predchodcu Donalda Trumpa, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie.



(1 EUR = 1,1061 USD)