Hirman: Legislatíva na energetickú krízu sa bude prijímať od stredy

Bratislava 19. septembra (TASR) - Legislatíva, ktorá má riešiť energetickú krízu, sa bude na Slovensku prijímať už tento týždeň. Uviedol to nový minister hospodárstva Karel Hirman v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.



"Legislatívna práca a nutné legislatívne akty sa začnú prijímať od stredy (21. 9.) tohto týždňa," spresnil. Zastropovanie cien energií je podľa neho jedným zo základných mechanizmov.



Opatrenia podľa jeho slov však nemôžu byť plošne rovnaké pre všetkých. "Pomáhať biznisu by bola nedovolená štátna pomoc. Máme napríklad však aj firmy a samosprávy, ktoré majú zabezpečené energie aj na ďalšie obdobie," priblížil.



"Pokiaľ sa nestane nič mimoriadne, pokiaľ všetko bude pokračovať tak, ako opatrenia boli prijaté, tak plynu bude dosť," spresnil minister hospodárstva.



Podľa Hirmana ide o to, "aby sme produkciu Slovenských elektrární zachovali v čo najväčšom objeme na slovenskom trhu, za cenu, ktorá je prijateľná pre Slovenské elektrárne tak, aby cena a dostupnosť elektriny bola cenovo prístupná, znesiteľná".



"Elektrina bude drahšia, aj pre domácnosti, aj pre verejný sektor, pre školy, pre nemocnice a aj pre biznis. Bude drahšia, ale bude na znesiteľnej úrovni, ktorú si bude môcť dovoliť každý," dodal Hirman.