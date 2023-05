K. Hirman: Norma Euro 7 prinesie zdraženie áut minimálne o 2000 eur

Bratislava 23. mája (TASR) - Pokiaľ vstúpi do platnosti nová emisná norma Euro 7, prinesie to od roku 2025 zdraženie automobilov minimálne o 2000 eur, zrušenie výroby lacnejších automobilov a rast nezamestnanosti. Na utorkovej tlačovej konferencii mimoparlamentnej strany Demokrati na to upozornil exminister hospodárstva Karel Hirman. Je podľa neho dôležité, aby sa noví ministri tejto téme venovali a v Bruseli presadzovali záujmy Slovenska, ktoré je závislé od výroby automobilov.



Automobilky podľa Hirmana nebudú schopné pripraviť v takom krátkom čase výrobu niektorých modelov podľa novej normy a niektoré sa už vyjadrili, že v roku 2025 zastavia ich výrobu. "Toto nie je strašenie. To sú výstupy z automobilového priemyslu," povedal Hirman. Pokiaľ bude emisná norma bez zmien prijatá, bežný občan si už podľa neho nebude môcť dovoliť kúpiť nové auto.



Euro 7 podľa exministra nedáva zmysel ani z toho dôvodu, že znižuje emisie iba o dve až päť percent, a navyše sa EÚ už dohodla na zákaze výroby nových áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Norma sa má týkať aj nákladných vozidiel a autobusov, i keď s dvojročným odkladom účinnosti. Nie je však podľa Hirmana jasné, ako sa s Euro 7 vyrovnajú výrobcovia týchto vozidiel.



Riešením, ako výraznejšie znížiť emisie z dopravy na Slovensku, je podľa člena mimoparlamentnej strany Jána Šubáka zníženie priemerného veku vozidiel náhradou starých vozidiel, ktoré majú podstatne vyššie emisie, za nové. Majitelia by mali byť motivovaní napríklad štátnou dotáciou za vyradenie starého vozidla.