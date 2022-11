K. Hirman: Sankcie by sa nemali vzťahovať na vývoz ropy na Ukrajinu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Vývoz produktov vyrobených z ruskej ropy na Ukrajinu by nemal spadať pod sankcie Európskej únie. Pre Ukrajinu je import nafty a benzínov strategicky dôležitý a zákaz exportu týchto ropných produktov navyše spôsobuje problémy bratislavskej rafinérii Slovnaft. Na stredoeurópskej energetickej konferencii CEEC to v pondelok povedal minister hospodárstva Karel Hirman.



Minister zdôraznil, že pre Slovensko sú sankcie na výrobky z ruskej ropy veľmi citlivou témou, pretože Slovnaft je jedným z kľúčových hráčov na ropnom trhu v našom regióne. "Je veľký deficit dieselu, nielen v Rakúsku, Česku a Maďarsku, a bez nového režimu, ktorý by platil pre export ropných produktov, by vývoz na Ukrajinu nebol možný," povedal Hirman. "Keď bude mať Ukrajina záujem, tak budeme hľadať riešenie tohto sankčného režimu spoločne s Bruselom a našimi partnermi v EÚ," dodal.



Súčasná energetická kríza je podľa ministra predzvesťou konca éry fosílnych palív, no prechod na nové zdroje energie nebude jednoduchý. "Nemôžeme byť naivní a domnievať sa, že koniec éry fosílnych palív bude bezproblémový," povedal Hirman. Pripomenul, že jednou z príčin svetových konfliktov bol v minulosti aj boj o energetické zdroje. Prechod na nové zdroje v budúcnosti tentokrát negatívne pocítia štáty produkujúce ropu a plyn. Bude to problém z hľadiska ich štátneho rozpočtu a z hľadiska stability ich regiónov. Koniec éry fosílnych palív bude aj preto veľmi komplikovaný a bude to problém aj pre globálnu bezpečnosť.



Nasledujúca zima by mala byť podľa Hirmana pre Slovensko z pohľadu dodávok energií bezproblémová. V polovici novembra boli zásobníky na Slovensku naplnené plynom na 94 % z celkovej kapacity 3,4 miliardy kubických metrov. Dokončením prepojenia s Poľskom má Slovensko prístup k dodávkam plynu zo severu, v súčasnosti využíva terminály na skvapalnený plyn v Stredozemnom mori. V zásobovaní elektrinou bude treba diverzifikovať dodávky jadrového paliva, ktoré v súčasnosti pochádza výhradne z Ruska.



Úvod konferencie prerušili aktivisti Greenpeace, ktorí priamo v sále, ale i blízkosti miesta konferencie, rozprestreli transparenty poukazujúce na to, že naozajstnú energetickú bezpečnosť, bezpečnú klímu a cenovo dostupnú energiu pre všetkých predstavuje jedine prechod na obnoviteľné zdroje energie.