K. Hirman varuje pred dodatočným zdanením prepravcu plynu Eustream

Bratislava 22. decembra (TASR) - Neuvážené rozhodnutie o dodatočnom zdanení spoločnosti Eustream môže fatálne postihnúť finančnú situáciu spoločnosti, ale aj značne ohroziť prepravu plynu cez Slovensko. Krátko pred hlasovaním o tomto návrhu v Národnej (NR) SR na to upozornil minister hospodárstva Karel Hirman. Mimoriadne zdanenie súvisí so štátnym rozpočtom na budúci rok, parlament o ňom bude hlasovať vo štvrtok.



"Ako minister hospodárstva a profesionálny energetik musím v súvislosti s dnešným hlasovaním o štátnom rozpočte upozorniť poslankyne a poslancov NR SR, že rozhodnutie o zavedení mimoriadnej dane pre operátora našej tranzitnej plynovodnej siete – spoločnosť Eustream – nie je štandardným opatrením mimoriadneho zdanenia energetických podnikov, aké sa v súčasnosti uplatňujú v Európskej únii," uviedol vo vyhlásení Hirman.



Mimoriadna daň sa podľa neho plánuje uvaliť na spoločnosť, ktorá nielen že neprofituje zo súčasného enormného nárastu cien energií, ale naopak, je veľmi negatívne a výrazne postihnutá aktuálnou energetickou krízou v dôsledku vojny Ruska proti Ukrajine a následkom rozhodnutia Moskvy zámerne jednostranne radikálne znížiť dodávku plynu do EÚ, vrátane Slovenskej republiky.



"Preto takéto neuvážené rozhodnutie o dodatočnom zdanení spoločnosti Eustream nielen že môže fatálne postihnúť finančnú situáciu spoločnosti, ale následne značne i ohroziť prepravu plynu cez Slovensko," doplnil Hirman.