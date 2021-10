K iniciatíve EÚ a USA o znižovaní emisií metánu sa pripojilo 24 krajín

Brusel 11. októbra (TASR) - Ďalších 24 krajín sveta oznámilo, že sa zapojí k záväzku znížiť emisie metánu s cieľom obmedziť globálne otepľovanie, čím podporia spoločnú iniciatívu Európskej únie a Spojených štátov oznámenú v septembri tohto roka.



Európska komisia v správe pre médiá uviedla, že výkonný podpredseda EK Frans Timmermans, ktorý v mene EÚ vedie medzinárodné rokovania o klíme, a osobitný splnomocnenec amerického prezidenta pre klímu John Kerry, počas pondelňajšej videokonferencie ministrov získali prísľub ďalších krajín, že sa zapoja do znižovania emisií metánu.



Timmermans spresnil, že novými podporovateľmi tejto iniciatívy sú Filipíny, Francúzsko, Guatemala, Guinea, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Kirgizsko, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Kostarika, Libéria, Malta, Maroko, Mikronézia, Nemecko, Nigéria, Pakistan, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Stredoafrická republika, Švédsko a Togo.



Už v septembri podporu európsko-americkému zámeru vyjadrili Argentína, Ghana, Indonézia, Irak, Mexiko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.



Na základe týchto záväzkov chcú producenti metánu dosiahnuť spoločný cieľ znížiť do roku 2030 emisie metánu o najmenej 30 % v porovnaní s úrovňami do roku 2020. Súčasťou spoločných záväzkov sú tak už deviati z 20 najväčších svetových producentov metánu, ktorí predstavujú asi 30 % globálnych emisií metánu a tvoria 60 % globálnej ekonomiky.



Spoluorganizátorka konferencie a výkonná riaditeľka Programu OSN pre životné prostredie Inger Andersenová v pondelok potvrdila zásadný význam rýchleho znižovania emisií metánu, čo označila ako jednu z najúčinnejších stratégií na zníženie krátkodobého globálneho otepľovania.



Iniciatíva o znižovaní emisií metánu má formálne odštartovať na klimatickom summite COP26, ktorý v novembri v škótskom Glasgowe organizuje OSN.



USA a EÚ v spoločnom septembrovom komuniké uviedli, že metán je silný skleníkový plyn a podľa najnovšej správy vedcov z Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) naň pripadá asi polovica čistého nárastu globálnej priemernej teploty o jeden stupeň Celzia od predindustriálnej éry.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)