< sekcia Ekonomika
K. Keller-Sutterová: Švajčiarsko bude pokračovať v rokovaniach s USA
USA uvalili na švajčiarske tovary clo na úrovni 39 %, čo je jedno z najvyšších ciel, aké uplatnili voči svojim obchodným partnerom.
Autor TASR
Bern 7. augusta (TASR) - Švajčiarsko bude pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi, povedala vo štvrtok švajčiarska prezidentka Karin Keller-Sutterová po návrate z USA, kde sa snažila zmierniť vysoké dovozné clá. Návšteva USA však ovocie nepriniesla, pričom s Keller-Sutterovou sa nestretol ani prezident Donald Trump, ani niektorý z kľúčových predstaviteľov obchodu. Informovala o tom agentúra Reuters.
USA uvalili na švajčiarske tovary clo na úrovni 39 %, čo je jedno z najvyšších ciel, aké Trump uplatnil voči svojim obchodným partnerom. Clo vstúpilo do platnosti vo štvrtok, napriek tomu, že sa zástupcovia švajčiarskej vlády usilovali na poslednú chvíľu ešte niečo zmeniť.
Pre malú alpskú krajinu sa tak výrazne zhoršuje prístup na americký trh, ktorý je kľúčový pre vývoz hodiniek Swatch, Rolex či Patek Philippe, ako aj pre švajčiarske syry a čokoládové výrobky. Navyše, USA sú najväčším trhom pre švajčiarske farmaceutické výrobky. Tento export však nespadá pod 39-percentné clo.
„Pre sektory zasiahnuté clami a ich zamestnancov je to mimoriadne zložitá situácia,“ povedala Keller-Sutterová pre médiá po skončení mimoriadnej schôdze sedemčlennej Spolkovej rady. Prezidentka opustila Washington v stredu (6. 8.) bez uzatvorenia dohody. Počas jej návštevy s cieľom pokúsiť sa o zmiernenie uvalených ciel sa podľa dvoch zdrojov oboznámených so situáciou nestretla ani s Trumpom, ani s niektorým z jeho kľúčových predstaviteľov v oblasti obchodu. Navyše, jej návrh na clo vo výške 10 % Washington podľa jedného zo zdrojov zamietol.
Švajčiarska vláda však verí, že situácia sa časom zmení k lepšiemu. „Videli sme v iných prípadoch, že postoj prezidenta Trumpa sa môže zmeniť,“ povedal švajčiarsky poslanec Damien Cottier. „Musíme ďalej rokovať a predkladať naše argumenty, ktoré sú dobré,“ dodal.
S clom nesúhlasí ani Manfred Elsig, riaditeľ Svetového obchodného inštitútu pri Bernskej univerzite. „Clo voči nám je šialene vysoké. Trump je jednoducho posadnutý deficitom v obchode s tovarom a nechápe, že jeho krátkozraké činy zhoršujú vzťahy s vlastnými spojencami,“ dodal. V minulom roku zaznamenalo Švajčiarsko s USA obchodný prebytok na úrovni 38,5 miliardy švajčiarskych frankov (40,90 miliardy eur).
Švajčiarsko pritom samo v minulom roku zrušilo clá na takmer všetko dovoz. Pre americké produkty to znamená ešte rozšírenie prakticky voľného prístupu na švajčiarsky trh.
(1 EUR = 0,9413 CHF)
USA uvalili na švajčiarske tovary clo na úrovni 39 %, čo je jedno z najvyšších ciel, aké Trump uplatnil voči svojim obchodným partnerom. Clo vstúpilo do platnosti vo štvrtok, napriek tomu, že sa zástupcovia švajčiarskej vlády usilovali na poslednú chvíľu ešte niečo zmeniť.
Pre malú alpskú krajinu sa tak výrazne zhoršuje prístup na americký trh, ktorý je kľúčový pre vývoz hodiniek Swatch, Rolex či Patek Philippe, ako aj pre švajčiarske syry a čokoládové výrobky. Navyše, USA sú najväčším trhom pre švajčiarske farmaceutické výrobky. Tento export však nespadá pod 39-percentné clo.
„Pre sektory zasiahnuté clami a ich zamestnancov je to mimoriadne zložitá situácia,“ povedala Keller-Sutterová pre médiá po skončení mimoriadnej schôdze sedemčlennej Spolkovej rady. Prezidentka opustila Washington v stredu (6. 8.) bez uzatvorenia dohody. Počas jej návštevy s cieľom pokúsiť sa o zmiernenie uvalených ciel sa podľa dvoch zdrojov oboznámených so situáciou nestretla ani s Trumpom, ani s niektorým z jeho kľúčových predstaviteľov v oblasti obchodu. Navyše, jej návrh na clo vo výške 10 % Washington podľa jedného zo zdrojov zamietol.
Švajčiarska vláda však verí, že situácia sa časom zmení k lepšiemu. „Videli sme v iných prípadoch, že postoj prezidenta Trumpa sa môže zmeniť,“ povedal švajčiarsky poslanec Damien Cottier. „Musíme ďalej rokovať a predkladať naše argumenty, ktoré sú dobré,“ dodal.
S clom nesúhlasí ani Manfred Elsig, riaditeľ Svetového obchodného inštitútu pri Bernskej univerzite. „Clo voči nám je šialene vysoké. Trump je jednoducho posadnutý deficitom v obchode s tovarom a nechápe, že jeho krátkozraké činy zhoršujú vzťahy s vlastnými spojencami,“ dodal. V minulom roku zaznamenalo Švajčiarsko s USA obchodný prebytok na úrovni 38,5 miliardy švajčiarskych frankov (40,90 miliardy eur).
Švajčiarsko pritom samo v minulom roku zrušilo clá na takmer všetko dovoz. Pre americké produkty to znamená ešte rozšírenie prakticky voľného prístupu na švajčiarsky trh.
(1 EUR = 0,9413 CHF)