K. Knot: Ceny akcií môžu nahor tlačiť nádeje na zotavenie ekonomiky

Amsterdam 31. januára (TASR) - Pokračujúci rast akciových trhov vo svete môže byť výsledkom zvyšujúcich sa nádejí na zotavenie ekonomiky a nemusí zákonite znamenať, že ceny sú príliš nafúknuté. Povedal to člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Klaas Knot.



Ako povedal guvernér holandskej centrálnej banky v nedeľu v rozhovore pre holandskú verejnoprávnu televíziu, je možné, že akciové trhy očakávajú dodávky vakcín proti COVID-19 a otváranie ekonomiky. "Kto vie, možno nás čakajú úspešné 20. roky," dodal. Knot v tejto súvislosti poukázal aj na nízke úrokové sadzby.



Čo sa týka vývoja ekonomiky, Knot dodal, že k zotaveniu by mohlo dôjsť v druhej polovici roka, pričom v tomto smere je "opatrne optimistický". Vychádza z vakcinácie, ktorá by mohla štátom postupne ukončiť lockdown. "Rok 2021 bude mať pravdepodobne dve tváre. Vakcinácia ponúka možnosť dostať sa zo súčasnej krízy a dáva nádej na omnoho lepší druhý polrok," dodal Knot.