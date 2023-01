K. Knot: ECB by mala zvýšiť úrokové sadzby o 50 bázických bodov

Amsterdam 22. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) plánuje zvýšiť úrokové sadzby na najbližších dvoch zasadnutiach o 50 bázických bodov, pričom v sprísňovaní menovej politiky bude pokračovať aj naďalej. Povedal to člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je potrebné počítať s tým, že vo februári a v marci sa úrokové sadzby zvýšia o 0,5 percentuálneho bodu. A tým sa to nekončí. Ďalšie kroky budú nasledovať v máji aj júni," povedal Knot v nedeľu v rozhovore pre holandskú televíziu WNL.



V samostatnom rozhovore pre taliansky denník La Stampa Knot uviedol, že je príliš skoro na diskusie o prípadnom zmiernení tempa zvyšovania úrokových sadzieb v 1. polroku tohto roka. "Samozrejme, v určitom období sa riziká v súvislosti s inflačnými vyhliadkami dostanú do väčšej rovnováhy. Vtedy by sme už mohli rozsah zvyšovania zmierniť, napríklad z 50 na 25 bázických bodov," povedal Knot. "Zatiaľ sme však od toho ešte veľmi ďaleko," dodal.