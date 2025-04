K. Knot: Júnové zasadnutie Európskej centrálnej banky bude náročné

Amsterdam 28. apríla (TASR) - Najbližšie zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré sa uskutoční v júni, bude náročné, keďže bankári budú musieť vyvážiť neistotu súvisiacu s inflačnými rizikami vyplývajúcimi z colnej politiky USA. Uviedol to guvernér holandskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot. Informovala o tom agentúra Reuters.



„V krátkodobom horizonte je 100-percentne isté, že bude dominovať prudký pokles dopytu, čo znamená, že inflácia sa bude spomaľovať,“ povedal Knot v rozhovore pre holandský finančný denník FD, pričom poukázal na dôsledky dovozných ciel zavedených americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „ECB však sleduje inflačné riziká v strednodobom a dlhodobom horizonte. A z dlhodobého hľadiska sú inflačné riziká jednoznačne obojstranné. Myslím si, že júnové zasadnutie bude náročné,“ dodal.



Na ostatnom zasadnutí 17. apríla ECB opätovne znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Depozitná sadzba tak klesla na 2,25 %. Signály z ECB naznačujú, že banka by mohla na zasadnutí 4. júna pristúpiť k ďalšej redukcii úrokových sadzieb, avšak nemala by byť výrazná. Podľa viacerých členov Rady guvernérov ECB by banka mohla znížiť sadzby opäť iba o 25 bázických bodov.