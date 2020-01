K. Knot: Nastavenie úrokových sadzieb ECB sa v blízkom čase nezmení

Amsterdam 26. januára (TASR) - Člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Klaas Knot neočakáva v strednodobom horizonte zmenu v nastavení úrokových sadzieb.



"Nevidím nič, čo by smerovalo k zásadnejšej zmene sadzieb v najbližších rokoch," povedal Knot v rozhovore pre holandskú televíziu. Sadzby sa môžu podľa neho v budúcnosti opäť zvýšiť, ale aktuálne ich na historickom minime drží nadbytok úspor a štrukturálne nízka inflácia v eurozóne.



Knot, ktorý je guvernérom holandskej centrálnej banky, takisto varoval pred trvajúcim nebezpečenstvom neriadeného brexitu na konci roka, ktorý by mohol znížiť rast holandskej ekonomiky o 0,5 %. "Bezprostredné nebezpečenstvo brexitu bez dohody 31. januára je zanedbateľné," povedal Knot. "Brexitové riziko sa však len posunulo, keďže sa zdá, že nie je možné počas 11 mesiacov dosiahnuť komplexnú obchodnú dohodu, ktorá by zahŕňala finančné služby," vysvetlil.