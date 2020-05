K. Mitrík predloží po prvý raz novému parlamentu kľúčové zistenia NKÚ

Bratislava 12. mája (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pokračoval v roku 2019 v zameraní kontroly na významné riziká súvisiace s použitím verejných financií či so štátnym majetkom, a najmä na to, aká bola dosiahnutá efektívnosť a účinnosť týchto zdrojov. Konštatuje to NKÚ vo svojej výročnej správe za minulý rok, ktorú na májovom zasadnutí parlamentu predloží poslancom predseda úradu Karol Mitrík.



Šéf slovenských kontrolórov poznamenal, že v dôsledku mimoriadnej situácie okolo nového koronavírusu sa uvoľňujú viaceré rozpočtové pravidlá a je zrejmé, že parametre rozpočtov verejnej správy na rok 2020 nebudú dosiahnuté. "Závery viacerých našich kontrol realizovaných v roku 2019, ale i predchádzajúcich, ukázali, že rozpočtová a finančná disciplína v rokoch hospodárskeho rastu neboli na takej úrovni, aby vytvorili výraznejší vankúš, ktorý by tlmil predpokladaný prepad hospodárenia štátu v tomto a zrejme aj v ďalších rokoch," priblížil Mitrík.



Osobitným problémom, na ktorý poukazuje kontrola v minulom roku, je spôsob, akým sa zabezpečujú prenesené kompetencie štátu na miestnu či regionálnu samosprávu. Kontrolný úrad vo výročnej správe konštatuje, že prenesená kompetencia znamená, že štát musí byť aj naďalej zodpovedný za plnenie školskej či zdravotnej politiky, aj keď ju preniesol na obce, mestá či vyššie územné celky. Kontrolná akcia realizovaná v roku 2019 poukázala na nedostatočné finančné zabezpečenie prenesených kompetencií zo strany štátu na samosprávu, ale aj na nedostatočnú kontrolu realizácie prenesených kompetencií. Tým sa podľa kontrolórov nedostatočne uplatňujú, a v niektorých momentoch až porušujú, povinnosti štátu voči občanom, ktoré vyplývajú z Ústavy SR.



Vlani NKÚ vykonával 39 kontrolných akcií, z ktorých bolo v minulom roku ukončených 29. Výsledky sú uvedené v správe, ktorú každoročne predkladá predseda NKÚ poslancom zákonodarného zboru. Minuloročné kontroly sa dotkli 426 subjektov, kontrolóri identifikovali viac ako 1700 rôznych zistení a subjekty prijali takmer 1000 opatrení.



"Elektronizácia verejnej správy vrátane školstva či zdravotníctva má stále vážne problémy a preukázala to nielen naša kontrola, ale aj posledné týždne tohto roku," myslí si Mitrík. Podotkol, že ak by sa naplnili ciele informatizácie a digitalizácie rezortu školstva prijatej ešte v roku 2014, aj dištančné vzdelávanie, ku ktorému školy museli pristúpiť z dôvodu šírenia nového koronavírusu, mohlo mať systémovejší charakter a mohlo sa na ňom zúčastniť viac mladých ľudí ako v súčasnosti. "Víziou vlády musí byť lacnejšia a efektívnejšia IT podpora verejnej správy, ako to bolo doteraz, keď stovky miliónov eur vynaložené na budovanie IT projektov neplnia svoj účel," tvrdí Mitrík.