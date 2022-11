K. Müller: Nástup tuhej zimy môže nemecké zásobníky plynu vyprázdniť

Berlín 4. novembra (TASR) - Zásobníky plynu v Nemecku by sa mohli veľmi rýchlo vyprázdniť, ak počas zimy dôjde k výraznému ochladeniu. Upozornil na to šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur Klaus Müller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Stačí pár mrazivých dní, aby sa spotreba plynu v Nemecku prudko zvýšila," povedal Müller v rozhovore pre týždenník Der Spiegel. Ak by sa situácia dostala tak ďaleko, že budú dodávky plynu na prídel, rozhodovať bude práve Bundesnetzagentur. Tomu sa však nemecká vláda chce vyhnúť a pravidelne vyzýva Nemcov, aby šetrili a spotrebu plynu znížili minimálne o 20 %.



K 2. novembru boli nemecké zásobníky plynu naplnené na 99,3 %. V tejto súvislosti Müller uviedol, že najväčšia ekonomika Európy bude vďaka plynu výhradne zo zásobníkov fungovať približne 9 až 10 týždňov, podmienkou však je, že táto zima bude mierna, čo bol napríklad prípad zimy 2021/2022.