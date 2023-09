K. Nehammer bude v Nórsku rokovať o energetickej spolupráci

Viedeň 24. septembra (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer odcestuje budúci týždeň do Nórska. Rozhovory s nórskymi partnermi sa zamerajú na spoluprácu v oblasti energetiky, oznámil v nedeľu kancelárov úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Nehammer sa v stredu (27. 9.) stretne so svojím nórskym kolegom Jonasom Gahrom Störem a absolvuje rokovania so zástupcami energetického priemyslu. Sprevádzať ho bude minister hospodárstva Martin Kocher.



Rakúsko od začiatku vojny na Ukrajine zredukovalo dodávky zemného plynu z Ruska, tie však naďalej zabezpečujú približne dve tretiny domácej spotreby. S cieľom znížiť závislosť sa vláda vo Viedni snaží o diverzifikáciu dodávok. Za dôležitú považuje spoluprácu s Nórskom, ktoré má bohaté zásoby ropy a plynu. V minulom roku už Nórsko vystriedalo Rusko na pozícii najväčšieho dodávateľa plynu do Európskej únie.



Tento rok v júli nórske úrady udelili rakúskej ropnej, plynárenskej a chemickej spoločnosti OMV povolenie na rozvoj a prevádzku plynového poľa Berling v Severnom mori. Okrem toho sa podľa údajov spoločnosti v Nórsku už realizuje päť projektov s účasťou OMV.