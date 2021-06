K obstarávaniu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach chcú pozorovateľov

Bratislava 1. júna (TASR) - Úrad vlády (ÚV) SR zriaďuje špeciálnu skupinu pozorovateľov k priebehu obstarávania súvisiaceho s rekonštrukciou kaštieľa v Rusovciach. TASR o tom informoval tlačový odbor úradu s tým, že do tejto skupiny prizval aj zástupcov Transparency International či Nadácie Zastavme korupciu a ďalších. Úrad tvrdí, že robia všetko na záchranu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou kaštieľ je.



"V prípade rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľ Rusovce a priľahlého areálu bol pred časom začatý proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác. Tento proces je však aktuálne pozastavený, jeden z účastníkov totiž podal námietky," ozrejmil úrad s tým, že proces obstarávania bude obnovený od momentu doručenia stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Úrad vlády verí, že proces bude ukončený čo najskôr.



Úrad zároveň priblížil, že rekonštrukcia kaštieľa má byť financovaná zo štátneho rozpočtu, pričom sa rokuje aj o možnosti využitia financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Tlačový odbor tiež uviedol, že pred časom sa úspešne ukončilo verejné obstarávanie na výber poskytovateľa služieb - stavebno-technický dozor. "Pričom zmluva s úspešným uchádzačom už je podpísaná a zverejnená v centrálnom registri zmlúv," dodal.



ÚVO pred časom informoval o doručenej námietke v prípade verejnej súťaže, nadlimitnej zákazky na rekonštrukciu NKP kaštieľa v Rusovciach. Smerovať má proti výberu záujemcov podľa príslušného ustanovenia zákona.



Podľa zákona možno podať námietku proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, súťažnom dialógu, inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov.



Verejné obstarávanie na rekonštrukciu NKP Rusovce - stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie kaštieľa, parku vrátane objektu čeľadníka vyhlásil ÚV SR 16. decembra 2019. Odhadovaná cena zákazky podľa oznámenia je 71.351.790,93 eura bez DPH. Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť sprístupnenie aj pre verejnosť.



ÚV SR v prvej polovici mája uzavrel tender na poskytovateľa stavebno-technického dozoru. Podľa zmluvy, ktorá nadobudla účinnosť 13. mája, zrealizuje stavebno-technický dozor spoločnosť TDI – Kompleting. Za služby, ktoré zahŕňajú poradenstvo a dohľad pri projektovej príprave, samotnej realizácii i kolaudácii diela, zaplatí ÚV SR 1.971.840 eur s DPH.