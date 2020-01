K ochrane osobných údajov môže prispieť každý

Bratislava 28. januára (TASR) - Už od roku 2007 organizuje Rada Európy 28. januára Európsky deň na ochranu osobných údajov. V členských štátoch Európskej únie upravuje spracovávanie týchto údajov nariadenie General Data Protection Regulation (GDPR), ktoré firmám a inštitúciám určuje, aké osobné údaje a za akých podmienok môžu napríklad o svojich zákazníkoch spracovávať.



Ochranu svojich osobných alebo ďalších citlivých údajov však môžu posilniť aj bežní ľudia. "Niekedy môže človek z nevedomosti alebo nerozvážnosti sám prispieť k tomu, aby dal internetovým útočníkom svoje osobné údaje ako na striebornom podnose," vysvetľuje Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET.



Podľa neho by si ľudia mali uvedomiť, že zneužiť sa dá aj obyčajné číslo občianskeho preukazu alebo kombinácia mena s rodným číslom vyplnené do falošného výherného formulára. Zároveň by však mali vedieť, že sa predtým veľmi efektívne a jednoducho dokážu brániť. Bezpečnostná spoločnosť ESET preto pripravila rady, ktoré v roku 2020 pomôžu bežným ľuďom lepšie ochrániť svoje osobné údaje, alebo iné citlivé a cenné dáta.



"Uvedomte si, že aj keď si môžete povedať, že nemáte nič, čo by mohlo internetových podvodníkov zaujať, opak je pravdou. Stačí im získať agregované osobné údaje, ktoré predajú na čiernom trhu. Vaše údaje môžu byť v ľahšom prípade zneužité na spamovanie ďalších obetí, alebo na tvorbu falošných profilov. Neklikajte na podozrivé linky, ak máte čo i len drobnú pochybnosť, neklikajte na linky vložené do príliš dobre vyzerajúcich e-mailových ponúk, alebo správ zasielaných cez sociálne médiá," upozornil.



Každá aktualizácia operačného systému alebo obľúbenej aplikácie môže obsahovať aj bezpečnostné záplaty, alebo iné vylepšenie zabezpečenia. Na každú internetovú stránku alebo inú službu si treba vytvoriť prístupový údaj s odlišným heslom. Ak totiž útočník ukradne prístupové údaje do jednej služby, vyskúša ich aj na ďalších populárnych weboch. Treba používať viacfaktorovú autentifikáciu. Ide o bezplatnú funkciu ponúkanú všetkými veľkými internetovými hráčmi, treba si ju len zapnúť. "Zabezpečí, že daný web alebo služba ochráni vaše konto aj v prípade, že sa niekomu podarilo ukradnúť alebo uhádnuť vaše heslo," radí ESET.



Podľa spoločnosti je dobré nastaviť si domáci router. Je to zariadenie, cez ktoré pretekajú všetky údaje zo zariadení, ktoré sa doma používajú. Väčšina ľudí necháva router v takých nastaveniach, v akých ho dostali od svojho internetového operátora. Aj router má však svoj systém, ktorý môže útočník napadnúť a práve preto ho je treba pravidelne aktualizovať. Taktiež by sa nemali používať nezabezpečené a neznáme Wi-Fi siete. Ponúka ich väčšina kaviarní, reštaurácií alebo obchodov.