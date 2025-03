K parkovisku na Katarínke by mohla po novom viesť asfaltová cesta

Dechtice 20. marca (TASR) - Príjazd k parkovisku, ktoré sa nachádza neďaleko ruín kláštora a kostola svätej Kataríny Alexandrijskej, známeho ako Katarínka, by mohol byť jednoduchší. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa asfaltovej cesty. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Komunikáciu v dĺžke 1400 metrov, ktorá sa napája na cestu II/502 pri obci Dechtice v okrese Trnava, v súčasnosti tvorí tzv. štrkodrvina bez povrchovej úpravy. "Častými eróziami narušený povrch nevykazuje parametre pre plnohodnotnú dopravu v tejto lokalite. Cieľom je spevnenie komunikácie pomocou asfaltu," uvádza sa v opise predmetu zákazky.



Úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní zabezpečí aj vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. "Stavebné práce v blízkosti inžinierskych sietí budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác ochránené," dodal obstarávateľ.



Predmetom zákazky je okrem vykonania stavebných prác aj vyhotovenie projektovej dokumentácie na vykonanie prác, dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Stavebné práce majú byť zrealizované do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska.



Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní môžu predkladať svoje ponuky do 9. apríla do 10.00 h. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 384.000 eur bez DPH. Financovaná bude z rozpočtu verejného obstarávateľa.