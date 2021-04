K. Regling: EÚ nepotrebuje dodatočné fiškálne stimuly

Luxemburg 12. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) nepotrebuje ďalšie fiškálne stimuly, uviedol šéf Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Klaus Regling. Prvé peniaze z fondu obnovy EÚ, ktorý má objem 750 miliárd eur, budú podľa neho uvoľnené včas počas leta.



Podľa Reglinga predstavitelia Medzinárodného menového fondu (MMF) na svojom jarnom zasadnutí ocenili snahy EÚ o podporu ekonomiky. Takisto poukázal na to, že programy garancií úverov, široko využívané v Európe, podporili bankové úvery v objeme, ktorý zodpovedá 17 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Fond obnovy EÚ nemešká, uviedol Regling v rozhovore pre Bloomberg Television. "Nikdy sa neočakávalo, že by peniaze začali prúdiť skôr než v polovici roka 2021."



Regling síce priznal, že by bolo lepšie, ak by boli prostriedky z fondu obnovy poskytnuté rýchlejšie, čo však nie je možné, pretože program musia ratifikovať členské štáty EÚ. Program sa podľa neho sústredí na podporu na strane ponuky na rozdiel od snáh USA, ktoré stimulujú skôr dopyt, čo v dlhodobom horizonte prinesie viac výhod.