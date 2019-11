K. Regling: Spomaľovanie rastu ekonomiky eurozóny neznamená recesiu

Nikózia 5. novembra (TASR) - Spomaľovanie tempa rastu ekonomiky eurozóny od minulého roka je možno výraznejšie, než sa očakávalo, to však nevyhnutne neznamená, že regiónu hrozí recesia. Povedal to šéf Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Klaus Regling. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Sme vo fáze spomaľovania rastu, nie recesie," povedal Regling v utorok na konferencii v Nikózii.



Ekonomika eurozóny vzrástla v 2. kvartáli medzištvrťročne o 0,2 % po 0,4-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka, informoval o tom štatistický úrad Európskej únie Eurostat v septembri. Podľa najnovších údajov aj v 3. štvrťroku vzrástla ekonomika eurozóny o 0,2 %. Tieto údaje signalizujú nie príliš optimistický výhľad pre eurozónu, ktorá čelí hneď dvom rizikám, na jednej strane brexitu a na druhej obchodným sporom vo svete.



Podľa Reglinga má eurozóna základy ekonomiky dostatočne silné. "Je potrebné si zapamätať, že nie každé cyklické spomaľovanie rastu vedie k recesii a nie každá recesia naznačuje ďalšiu krízu," povedal Regling.



Súčasné spomaľovanie rastu súvisí podľa neho najmä s externými faktormi, zatiaľ čo domáci dopyt tlakom stále odoláva. Ako Regling dodal, eurozóna je v súčasnosti na prípadnú novú krízu lepšie pripravená než pred 10 rokmi, aj keď by sa mohlo urobiť viac na posilnenie jej finančnej architektúry.