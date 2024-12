K rozšíreniu výnimky pre maloobchodný predaj počas sviatkov nedôjde

Bratislava 3. decembra (TASR) - Výnimka na maloobchodný predaj počas dní pracovného pokoja a sviatkov sa nerozšíri. Predaj mal byť počas týchto dní umožnený aj predajniam, ktorých plocha nepresahuje 200 štvorcových metrov (m2), zákaz sa nemal vzťahovať ani na predaj kvetov. Navrhoval to opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) v novele Zákonníka práce, ktorú v utorok Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.



Novela mala podľa predkladateľa prispieť k podpore podnikateľského prostredia tým, že by v predajniach s prevádzkovou plochou do 200 m2 umožnila realizovať maloobchodný predaj aj prostredníctvom zamestnancov v dňoch pracovného pokoja a sviatkov. To, či by v týchto dňoch maloobchodná prevádzka vykonávala svoju činnosť, by záležalo na rozhodnutí samotného podnikateľa a od dohody so zamestnancami.