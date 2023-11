K. Šaško: Pre rozvoj inovácií je potrebné odstrániť rezortizmus

Bratislava 21. novembra (TASR) - Na Slovensku je potrebné odstrániť rezortizmus, aby nastal poriadok v tom, kde sa v ekosystéme nachádza výskum vývoja a inovácií. Dôvodom je aj to, že oprávnení prijímatelia zdrojov často nevedia, na koho sa majú obrátiť. Uviedol to v utorok štátny tajomník rezortu hospodárstva Kamil Šaško (Hlas-SD) na konferencii Jesenná ITAPA.



"Spolupráca je základom. Odstránenie rezortizmu je prvým krokom k tomu, aby nastala spolupráca medzi rezortom práce, rezortom hospodárstva, rezortom školstva a rezortom inovácií. Pokiaľ ide o výskum a vývoj, pozornosť by mala byť sústredená na rezorte školstva, zatiaľ čo inovácie na rezorte hospodárstva," objasnil Šaško s tým, že by tomu mala zodpovedať jedna implementačná agentúra.



Modernizácia priemyslu bola podľa neho pomerne podcenená, najmä čo sa týka malých a stredných podnikov. "Súvisí to aj s tým, ako sú inovácie vnímané, pritom ide často o úplne jednoduché veci. Je podstatné, aby sa konečne upratal systém inovácií aj v spojitosti s podporou výskumu a vývoja," dodal.



Kľúčovým problémom je podľa neho aj nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Ako uviedol, nový model rastu si vyžaduje povolania, ktoré budú tvoriť vyššiu pridanú hodnotu. "Je veľkou ambíciou vytvoriť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov, aby sme trh vedeli podporovať kvalifikovanou pracovnou silou. Dôležitý je aj systém celoživotného vzdelávania," dodal Šaško.



Taktiež je presvedčený o tom, že štát má vytvárať priestor vo forme stabilného legislatívneho prostredia. Ako príklad nedostatočnej činnosti štátu uviedol to, že firmy museli vynaložiť zdroje na riešenie energetickej krízy, namiesto rozvoja.



"Veľkým úspechom bude centralizovať priestor pre inovácie na rezorte hospodárstva. Musíme si povedať, v čom chceme byť ako krajina výnimočný," uviedol Šaško. Ako príklad spomenul využívanie vodíka či geotermálnej energie.