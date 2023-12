K. Šaško: Riešenie energetickej efektívnosti je priorita

Bratislava 15. decembra (TASR) - Riešenie energetickej efektívnosti je pre vládu priorita a v budúcom roku si nevie predstaviť iné opatrenia ku zvyšujúcim sa cenám energií, ako plošne ceny zastropovať. Adresná pomoc sa ťažko nastavuje pre existujúci sociálny systém Slovenska. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Kamil Šaško na diskusii, ktorú zorganizovalo združenie Slovenská klimatická iniciatíva v spolupráci so SME konferencie, nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung a Slovenským plynárenským priemyslom.



Témou diskusie bola výmena dotácií cien energií za investície do obnovy bývania. "Dotácie k cenám energií nemôžu byť trvalým riešením, nahradiť by ich mali dotácie na investície, do úspory energií a do obnoviteľných zdrojov energie," uviedla ekonómka a bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová.



Aby sa ekonomika rozvíjala a bola konkurencieschopná, je potrebné mať cieľ, ktorý chce krajina v rámci prechodu na zelené hospodárstvo dosiahnuť. Ten by mal spolu s cestovnou mapou ponúkať Integrovaný národný energetický a klimatický plán (NECP). V súčasnosti sa aktualizuje.



Zelená transformácia je však podľa Schmögnerovej zložitejšia, ako sa očakávalo, pretože je náročnejšia na investície a na čas. Je sociálne citlivá a investične náročná. MH SR plánuje zapojiť do prípravy NECP počas budúceho roka kľúčových hráčov. Neoddeliteľnou súčasťou energetického mixu by mala byť podľa vlády výstavba nových jadrových zdrojov. Cieľom je pritom pripraviť dobrý plán.