K. Simsonová: Eurokomisia plánuje reformovať trh s elektrinou v EÚ

Brusel 2. januára (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje reformovať trh s elektrinou v EÚ v snahe uprednostniť elektrinu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov. Uviedla to eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v rozhovore, ktorý v pondelok zverejnil denník Financial Times (FT).



Simsonová pre FT prezradila, že exekutíva EÚ je vystavená "intenzívnemu politickému tlaku", aby preskúmala trh s elektrickou energiou a znížila účty za elektrinu, ktoré európski spotrebitelia platia, v čase, keď Únia čelí najhoršej energetickej kríze za posledné desaťročia.



"Pracujeme na tom, aby sme reformy realizovali rýchlejšie, ako to zvyčajne robí eurokomisia," vysvetlila Simsonová. Dodala, že EK analyzuje spôsoby, akými môže spotrebiteľom ponúknuť "výhody väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov" na energetickom mixe. Spresnila, že EÚ potrebuje aj elektrárne na plyn, ale nechce vytvoriť systém, kde budú takéto elektrárne "fungovať nepretržite".



Financial Times s odkazom na pracovný plán možných reforiem upozornil, že EK navrhuje, aby energia z obnoviteľných zdrojov primeranejšie odrážala skutočné výrobné náklady. Najmä vzhľadom na to, že po dobudovaní infraštruktúry zdroje energie pre veterné turbíny, respektíve fotovoltiku budú prakticky zadarmo.



Exekutíva EÚ navrhuje aj rozšírenie dane z nadmerných ziskov aj na spoločnosti pôsobiace v sektore obnoviteľných zdrojov energie, pričom takto získané zdroje by boli určené v prospech spotrebiteľov. Toto zdaňovanie by sa malo skončiť v roku 2023.



Podľa údajov Európskej komisie obnoviteľné zdroje energie v roku 2020 zaistili dve pätiny elektriny vyrobenej v EÚ, pričom 36 % elektriny zabezpečila výroba z fosílnych palív a 25 % jadrová energia.



Návrhy na reformu trhu s elektrinou v eurobloku prichádzajú po niekoľkomesačnom tlaku niektorých členských štátov, najmä Francúzska a Španielska. Tie požiadali EK, aby ukončila systém, podľa ktorého najdrahšie palivo v Únii, ktorým je v súčasnosti zemný plyn, stanovuje cenu za všetku vyrobenú elektrinu. Tento model uprednostňuje obnoviteľné zdroje a jadrovú energiu na pokrytie dopytu po elektrine, po ktorých nasleduje zemný plyn a uhlie. Ceny sú stanovené posledným výrobným zariadením, ktoré má uspokojiť dopyt, čo znamená, že ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov sú často určené nákladmi na fosílne palivá.



Táto situácia podnietila investície do kapacít obnoviteľných zdrojov energie, spotrebitelia však platia vyššie ceny za energiu z obnoviteľných zdrojov, hoci výrobné náklady na tento druh energie sú nižšie.



Európska komisia informovala, že čoskoro spustí verejné konzultácie o možných reformách trhu s elektrinou a nové legislatívne návrhy v tejto oblasti zverejní do konca marca.