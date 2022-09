K. Simsonová:EÚ potrebuje cenový strop pre všetky dovozy ruského plynu

Brusel 29. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) pripúšťa zastropovanie cien plynu, ak sa jej nepodarí dosiahnuť dobré výsledky s dodávateľmi plynu, pričom Rusko už nie je považované za spoľahlivého partnera a je potrebné zastropovanie cien ruského plynu. Povedala to vo štvrtok eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová pred mimoriadnym piatkovým zasadnutím Rady EÚ pre energetiku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Simsonová vo vyhlásení pre médiá uviedla, že Európa čelí "energetickému vydieraniu" zo strany Ruska, a to v čase keď globálny dopyt po plyne je vyšší ako ponuka.



"Musíme pracovať v celom reťazci, aby sme túto výzvu zvládli. Po prvé, musíme konať v okamihu, keď plyn vstupuje na náš trh. Rokujeme s našimi spoľahlivými dodávateľmi plynu cez potrubie. Ak to neprinesie výsledky, potom je možný cenový strop," uviedla komisárka.



Jej slová sú reakciou na otvorený list ministrov zodpovedných za energetiku z 15 členských krajín EÚ vrátane ministra hospodárstva SR Karla Hirmana, ktorí v utorok večer Simsonovú ako predstaviteľku eurokomisie vyzvali na zastropovanie veľkoobchodnej ceny zemného plynu.



Komisárka zároveň uviedla, že Rusko nie je spoľahlivý partner a to je podľa nej "pôvod problémov".



"Pevne verím, že potrebujeme cenový strop pre všetky dovozy ruského plynu na úrovni, ktorá pre nich robí export plynu do Európy atraktívnym," uviedla.



Tieto kroky podľa nej znížia náklady na dovoz plynu.



Komisárka s odkazom na vysoké ceny elektriny uviedla, že EK ich chce riešiť zastropovaním ceny plynu potrebného pri tvorbe cien elektriny, aby vysoké ceny plynu nevplývali na trhy s elektrinou.



"Tento strop musí byť nastavený na takej úrovni, aby nezvyšoval celkovú spotrebu plynu. Cenový signál musí zostať. Prečo? Pretože ak sa spotrebuje viac plynu a kúpi sa na napätom globálnom trhu, bude to tlačiť ceny ešte vyššie," vysvetlila.



Simsonová upozornila, že EK v snahe ochrániť spotrebiteľov pred mimoriadne vysokými cenami už v septembri navrhla núdzové zásahy na trhu s elektrinou. To by generovalo dodatočné príjmy na podporu ohrozených domácností a podnikov z nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich elektrinu s nízkymi nákladmi a z cezhraničného solidárneho príspevku spoločností vyrábajúcich fosílne palivá.



"Na základe tohto zásahu sme teraz pripravení zaviesť na úrovni EÚ strop na ceny plynu potrebného na výrobu elektriny," odkázala komisárka.



Európska komisia vo štvrtok predstavila dokument s návrhmi, ktoré majú zmierniť vysoké ceny dovážaného plynu. Komisia ministrom navrhne nasledovné opatrenia - zníženie cien všetkého plynu dovážaného plynovodmi, zníženie cien pre skvapalnený plyn (LNG) a zastropovanie cien ruského plynu.