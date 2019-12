K spomaleniu ekonomiky určite dôjde, upozornil analytik T. Daňhel

Bratislava 30. decembra (TASR) - Rok 2020 bude pre Slovensko, ale aj pre Európu, výzvou. Ekonomický rast bude spomaľovať a inflácia bude ďalej rásť. Už v súčasnosti rastú ceny na Slovensku podľa najnovších údajov o tri percentá, čo je najviac v celej eurozóne. Určite dôjde k spomaleniu ekonomického rastu. Tento krok je nevyhnutný, tvrdí analytik Saxo Bank Tomáš Daňhel.



"Pri pohľade do budúcnosti musíme pripustiť, že dobre sme sa mali a stále sa aj máme. No nemôže to pokračovať večne," uviedol Daňhel. Analytik predpokladá nárast cien predovšetkým u potravín, spomedzi služieb potom u zdravotníctva a cien za bývanie.



Svetovú ekonomiku v budúcom roku ovplyvní niekoľko udalostí, a to najmä odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie a ďalší vývoj v obchodnej vojne medzi USA a Čínou. "Brexit, ktorý dostal po víťazstve Borisa Johnsona ostrejšie kontúry, môže mať dopad na aktivitu exportných podnikov na Slovensku. Môže dôjsť k znižovaniu pracovných miest v týchto firmách, alebo minimálne k poklesu dopytu po novej pracovnej sile," upozornil Daňhel.



Podľa analytika však v oblasti menovej politiky bude musieť prísť k zvratu. Európska centrálna banka (ECB) sa podľa neho dostala do bodu, kedy by výrazné obmedzenie, alebo úplné zastavenie kvantitatívneho uvoľňovania, mohlo mať úplne iný ako zamýšľaný dopad. "Išlo by o dobrý skutok, ktorý by bol ale potrestaný," uviedol. To, čo by však mohlo zmeniť súčasný stav, by bolo zvýšenie základných úrokových sadzieb pod taktovkou novej šéfky ECB Christine Lagardeovej.



Spomalenie ekonomického rastu však podľa analytika nemusí mať extrémne negatívne následky. "Môžeme sa inšpirovať inde v zahraničí, napríklad v Japonsku, ako sa na tento scenár pripraviť a zvládnuť ho tak, aby sme vo finále zo situácie vyšli ešte oveľa lepšie," dodal Daňhel.