K štrajku v amerických automobilkách sa pripojí ešte 4000 zamestnancov

Washington 9. októbra (TASR) - K pokračujúcim štrajkom v automobilovom priemysle v USA sa pripojí ďalších 4000 zamestnancov výrobcu úžitkových vozidiel Mack Trucks so závodmi v štátoch Pensylvánia a Maryland. Informoval o tom v pondelok odborový zväz United Auto Workers (UAW). Odborové organizácie podľa jeho vyhlásenia v nedeľu (8. 10.) odmietli dohodu so zamestnávateľom a do štrajku vstúpia počas tohto dňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Mack Trucks vlastní švédska spoločnosť Volvo. Štrajky vo "veľkej trojke" amerického automobilového priemyslu, ktorú tvoria spoločnosti General Motors, Ford a Stellantis, sa začali v polovici septembra. Podľa UAW v súčasnosti štrajkuje približne 25.000 zamestnancov. Odbory požadujú hlavne výrazné zvýšenie miezd a viac dní voľna. Zväz UAW zastupuje približne 146.000 pracovníkov v automobilovom priemysle USA.